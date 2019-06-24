В Сысерти 6-летний мальчик выпал из окна санатория

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Сысерти 24 июня в 16:45 от медиков. Местные медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом плеча.

Ребенок выпал из окна второго этажа местного санатория. Пострадавшего мальчика по имени Владислав вертолетом доставили в 9-ю городскую больницу, где он сейчас находится под присмотром врачей и отца. Ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте происшествия работают сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. По имеющимся предварительным данным, родители ненадолго отлучились из комнаты, но этого времени хватило, чтобы ребёнок выпал.

В начале июня жительница Нижнего Тагила заметила, как в открытом окне на шестом этаже дома по улице Островского, 9 играл ребенок. Он бросал игрушки вниз, стучал по карнизу, пытался оторвать градусник со стекла.