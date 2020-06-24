В Нижнем Тагиле из-за дождя иномарка протаранила четырнадцатую на «встречке»

Водитель BMW 1995 года рождения ехал со стороны улицы Фестивальной в сторону улицы Цементная. Из-за дождя не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу. По правой полосе ехал 55-летний мужчина на ВАЗ-2114. Машины столкнулись «лоб в лоб», и получили значительные повреждения.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила также прокомментировали TagilCity.ru, что авария обошлась без пострадавших. Оба водителя прошли тестирование на наличие алкогольного опьянения, в ходе которого выяснилось, что оба мужчины трезвы. Ранее оба водителя привлекались к административному наказанию по незначительным дорожным нарушениям.