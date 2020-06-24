В Нижнем Тагиле из-за дождя иномарка протаранила четырнадцатую на «встречке»
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: Инциндент Нижний Тагил
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Сегодня утром, 24 июня, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло лобовое столкновение BMW и ВАЗ, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель BMW 1995 года рождения ехал со стороны улицы Фестивальной в сторону улицы Цементная. Из-за дождя не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу. По правой полосе ехал 55-летний мужчина на ВАЗ-2114. Машины столкнулись «лоб в лоб», и получили значительные повреждения.
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В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила также прокомментировали TagilCity.ru, что авария обошлась без пострадавших. Оба водителя прошли тестирование на наличие алкогольного опьянения, в ходе которого выяснилось, что оба мужчины трезвы. Ранее оба водителя привлекались к административному наказанию по незначительным дорожным нарушениям.
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