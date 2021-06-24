Битум разлился по проезжей части на улице Садоводов в Нижнем Тагиле

Из «Тонара» во время движения на проезжую часть вытек битум, предназначенный для ремонта дорог. Движение на улице Садоводов затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД.

Водитель автомобиля «Тонар» допустил розлив битума во время движения автомобиля по улице Садоводов в Нижнем Тагиле днем 24 июня. Как сообщают очевидцы, на Садоводов образовалась лужа высотой 5 — 10 сантиметров на всем протяжении дороги от Южного въезда. К месту инцидента подвозят щебень и блокируют лужу по краям, чтобы битум не разливался дальше. В настоящее время от улицы Садоводов, 1 до дома № 15 образовалась лужа из битума. На данном участке сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По данным директора МУП «Тагилстрой» Игоря Васильева, сейчас ликвидацией последствий розлива нефтепродуктов занимается «УБТ-Сервис». Нефтепродукты разлились из-за поломки грузовика. Водитель пояснил, что ехал по этой дороге из Екатеринбурга. Куда он вез битум — это неизвестно, прокомментировал TagilCity.ru руководитель МУП «Тагилстрой». Напомним, в январе 2021 года в Нижнем Тагиле определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей. Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter