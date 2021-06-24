Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга

Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга
Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга
Сегодня, 18:39ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Банда, которая нападала на людей в центре города, грабила их, а затем сдавала награбленное в ломбард была ликвидирована в Екатеринбурге. Участники грабежей использовали для запугивания граждан пневматический пистолет.

Участниками банды оказались два 19-летних парня, сообщает Е1. Напарники промышляли грабежами в самом центре Екатеринбурга. Попались грабители на краже 12-го iPhone у студента, угрожая пистолетом.

19-летний студент с братом гуляли по улице Вайнера в Екатеринбурге, когда к ним подошли двое парней и начали провоцировать их на конфликт. Завязалась потасовка между братом студента и одним из незнакомцев. Второй же нападавший отвел самого студента в ближайший проулок и достал из кармана пневматический пистолет. Угрожая, отобрал у того iPhone 12, заставил разблокировать гаджет и выйти из учетной записи. Затем преступники скрылись.

Потерпевший не замедлил обратиться в 5-й отдел полиции города. По горячим следам нападавших вскоре задержали. В ходе дознавательных действий выяснилось, что один из грабителей, который угрожал пистолетом и отобрал смартфон, ранее уже был судим. Второй судим не был, но именно он в конечном итоге сдал iPhone в ломбард за 40 тысяч рублей, сообщили в полиции Екатеринбурга.

В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело за разбой с применением оружия. Оба парня уже заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, уралец, отнявший у двух подростков смартфон, будет осужден в Кировграде за грабеж. Попросив у двух 13-летних школьников телефон позвонить и заполучив гаджет, злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

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Екатеринбург
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