Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге

Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге
Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пропавшая 18 июня девушка, у которой нет переднего зуба, нашлась живой. Она обратилась за помощью в организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистёнок». Об этом рассказала председатель организации.

Девушка пришла в «Аистёнок», где назвала свою фамилию и попросила разрешение зарядить свой телефон. Когда телефон был заряжен, она увидела многочисленные сообщения и поняла, что её уже несколько дней ищут. Сотрудники «Аистёнка» позвонили в полицию и родственникам найденной, пишет Е1.

По словам девушки, кто-то ударил её сзади по голове, из-за чего она потеряла сознание. Где она находилась все эти дни, неизвестно. В городском управлении МВД подтвердили, что поиски девушки завершены, однако подробностей не сообщили. В поисковом отряде «Прорыв» также закрыли поиски, поскольку пропавшая найдена.

Напомним, 18 июня пропал 67-летний тагильчанин после того, как ушёл из ЦГБ № 1, где он проходил амбулаторное лечение. Родственники мужчины обратились в полицию. В данный момент ведутся поиски совместно с волонтёрами и поисковым отрядом «Лиза Алерт».

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Екатеринбург
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