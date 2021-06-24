Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев

Двух подозреваемых в краже ликёра Егермейстер из магазина «Красное & Белое», которая произошла 16 июня 2021 года, высмеял российский бизнесмен и писатель Сергей Минаев на своём YouTube-канале «Минаев LIVE».

Воры, которые украли из магазина ликёр Егермейстер, были на автомобиле престижной марки Porshe, что и послужило Минаеву поводом для шутки, сообщает Ура.ру. По его предположению, это были «воры-эстеты», поскольку приехали на машине дорогой марки и украли не водку, как бы, по его словам, это сделал русский человек, а дорогой ликёр. Напомним, 16 апреля 2021 года 28-летний свердловчанин украл телефон у двух 13-летних подростков. Когда школьники возвращались с учёбы, молодой человек к ним подошёл и попросил дать телефон, чтобы сделать звонок. Когда ребята дали ему телефон, он попытался скрыться, однако подростки привлекли внимание других людей, которые помогли им задержать грабителя. На него завели уголовное дело, и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. В краже нескольких тонн металлолома подозреваются двое жителей Екатеринбурга

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