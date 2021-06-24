Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев

Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев
Обокравших «Красное & Белое» екатеринбуржцев на Porshe высмеял писатель Минаев
Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Двух подозреваемых в краже ликёра Егермейстер из магазина «Красное & Белое», которая произошла 16 июня 2021 года, высмеял российский бизнесмен и писатель Сергей Минаев на своём YouTube-канале «Минаев LIVE».

Воры, которые украли из магазина ликёр Егермейстер, были на автомобиле престижной марки Porshe, что и послужило Минаеву поводом для шутки, сообщает Ура.ру.

По его предположению, это были «воры-эстеты», поскольку приехали на машине дорогой марки и украли не водку, как бы, по его словам, это сделал русский человек, а дорогой ликёр.

Напомним, 16 апреля 2021 года 28-летний свердловчанин украл телефон у двух 13-летних подростков. Когда школьники возвращались с учёбы, молодой человек к ним подошёл и попросил дать телефон, чтобы сделать звонок. Когда ребята дали ему телефон, он попытался скрыться, однако подростки привлекли внимание других людей, которые помогли им задержать грабителя. На него завели уголовное дело, и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиекражаалкогольЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы