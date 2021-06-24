Подозреваемый в убийстве туристки из Перми уралец стал фигурантом нового дела

Решением Синарского районного суда города Каменска-Уральского от 5 марта 2020 года в отношении подозреваемого в убийстве уральцу было установлено ограничение свободы с обязательной ежемесячной явкой в правоохранительные органы на 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Осужден он был за совершение тяжких преступлений против собственности и половой неприкосновенности.