Подрабатывал носильщиком: 16-летнего подростка загрыз медведь-людоед под Красноярском

В национальном природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь насмерть задрал подростка, который помогал доставлять снаряжение туристам, подрабатывая на маршрутах.
Хищник напал на мальчика 21 июня вблизи озера Медвежьего, сообщает «Проспект мира».
Тревогу забили участники похода, когда подросток, ушедший за продовольствием в лагерь, не вернулся. Его тело в итоге обнаружили двое мужчин, которые отправились на его поиски.
В результате они встретили медведя, доедающего останки подростка, на неофициальном маршруте, по которому, судя по всему, погибший хотел срезать путь.
После инцидента медведя удалось выследить и ликвидировать.
Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка, прокомментировали в природном парке «Ергаки».
Напомним, 14 июня в районе камня Омутной на реке Чусовая утонул 16-летний подросток. По словам очевидцев, юноша подрабатывал гидом на сплавах. История о смерти подростка обрастает противоречивыми подробностями. Собеседники рассказали TagilCity.ru, что на тонущего 16-летнего инструктора смотрели его коллеги, не пытаясь ничего предпринять, а туркомпания отрицает факт работы с погибшим.