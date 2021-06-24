Подрабатывал носильщиком: 16-летнего подростка загрыз медведь-людоед под Красноярском

Напомним, 14 июня в районе камня Омутной на реке Чусовая утонул 16-летний подросток. По словам очевидцев, юноша подрабатывал гидом на сплавах. История о смерти подростка обрастает противоречивыми подробностями. Собеседники рассказали TagilCity.ru, что на тонущего 16-летнего инструктора смотрели его коллеги, не пытаясь ничего предпринять, а туркомпания отрицает факт работы с погибшим.