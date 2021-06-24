Прихожанин осужден за кражу из храма на 195 тысяч рублей в Екатеринбурге

Прихожанин осужден за кражу из храма на 195 тысяч рублей в Екатеринбурге
Прихожанин осужден за кражу из храма на 195 тысяч рублей в Екатеринбурге
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В колонию строгого режима отправится житель Екатеринбурга за кражу в храме. Мужчина похитил кольца, которые принадлежали одному из прихожан.

Максим Мамедов, прихожанин храма во имя Преображения Господня в Екатеринбурге, во время нахождения в нем из корыстных побуждений похитил кольца, которые заметил у одной из икон, сообщает Е1. Кольца находились под стеклянной витриной, мужчина тайком их украл. Стоимость пропажи была оценена в 195 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что Максим Мамедов ранее уже был осужден за кражи. Поэтому за кражу в храме его на один год и восемь месяцев отправили в колонию строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, за кражу сенсорного санитайзера на вокзале в Нижнем Тагиле заведено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Качканара. Он хотел использовать дозатор для дезинфицирующего средства дома.

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Екатеринбург
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