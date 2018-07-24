Автомобиль-цистерна раздавил «Нексию» на Серовском тракте

24 июля на Серовском тракте, в 25 км от Екатеринбурга, возле базы отдыха «Селен», где в данный момент ведутся ремонтные работы дорожного полотна, произошло ДТП.

Водитель автомобиля-цистерны съехал в кювет. Припаркованный на обочине автомобиль марки Nexia оказался полностью замят под фурой и восстановлению не подлежит.

По информации от очевидцев, в момент происшествия в автомобиле Nexia никого не было. Также в столкновении пострадала еще одна машина – марки «ВАЗ 2114».

Приехал прораб принять смену на участке ремонта, вышел из Nexia незадолго до столкновения, у бочки отказали тормоза, водитель бочки руку сломал, больше пострадавших нет, прокомментировал ситуацию очевидец происшествия.