Мотоциклист был сбит на перекрестке Пархоменко – Карла Маркса в Нижнем Тагиле
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23 июля в Нижнем Тагиле произошло ДТП на перекрестке улиц Пархоменко и Карла Маркса, в котором пострадал мотоциклист.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Сети Тагила»
23 июля около 16:00 в центре Нижнего Тагила на перекрестке улиц Пархоменко и Карла Маркса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Происшествие попало на камеры «Сетей Тагила».
На видео можно наблюдать, как от светофора отъезжают три мотоциклиста, им наперерез едет автомобиль марки «ВАЗ 2109». Мотоциклисту не удалось избежать столкновения, «девятка» задела переднее колесо мотоцикла.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
По записи понятно, что мотоциклист жив.
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