Штукатурка обрушилась с потолка в подъезде на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

21 июля в пятом подъезде по Липовому тракту произошло обрушение штукатурки с потолка. Теперь жители опасаются, что потолок может посыпаться и на других этажах.

21 июля 2018 года в вечернее время, на первом этаже в пятом подъезде по Липовому тракту,9 обвалилась штукатурка с потолка. Чудом никто не пострадал. То, что обошлось без жертв – невероятная удача. Все бы ничего, но в доме очень много маленьких детей и пенсионеров, которые не смогут мгновенно среагировать и отбежать в сторону. Когда я вышла из квартиры, то увидела большие куски штукатурки, которые лежали на полу под местом обрушения. Даже страшно подумать, если бы один из таких кусков упал кому-нибудь на голову. Таким куском штукатурки спокойно могло бы пробить голову, пожаловалась Дарья, проживающая в этом подъезде.

От жителей стало известно, что капитальный ремонт в доме должен был начаться в 2018 году, однако до настоящего времени работы так и не были начаты.

В этом году в доме должен был начаться капитальный ремонт, который так и не состоялся. Вопрос о капитальным ремонтом стоит с 2017 года. Соседние дома уже отремонтированы, а наш почему-то опять перенесли на следующий год, возмущается один из жителей дома по Липовому тракту.

Дом по Липовому тракту,9 обслуживает ООО «УК Город - НТ», руководитель Наталья Шохова, подтвердила факт обрушения штукатурки на первом этаже.