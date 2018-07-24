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Водитель в Нижнем Тагиле госпитализирован после наезда на столб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 07 23 180304 www.youtube.com

Водитель в Нижнем Тагиле госпитализирован после наезда на столб

Сегодня, 12:05Происшествия
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