Водитель в Нижнем Тагиле госпитализирован после наезда на столб

ДТП произошло на улице Уральский проспект, недалеко от детского сада №19. Автомобиль въехал в столб уличного освещения. Основной удар пришелся на сторону водителя.

Водители из проезжающих мимо автомобилей пришли на помощь пострадавшему. Они отключили зажигание и вызвали экстренные службы.

Достать пострадавшего из автомобиля без специальных приспособлений было невозможно.

Пострадавший водитель автомобиля Mitsubishi потерял сознание, его госпитализировали.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»