Водитель в Нижнем Тагиле госпитализирован после наезда на столб

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 июля 2018 года в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием праворульного автомобиля марки Mitsubishi.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
ДТП произошло на улице Уральский проспект, недалеко от детского сада №19. Автомобиль въехал в столб уличного освещения. Основной удар пришелся на сторону водителя.
Водители из проезжающих мимо автомобилей пришли на помощь пострадавшему. Они отключили зажигание и вызвали экстренные службы.
Достать пострадавшего из автомобиля без специальных приспособлений было невозможно.
Пострадавший водитель автомобиля Mitsubishi потерял сознание, его госпитализировали.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Тагил-ТВ»
Причины ДТП устанавливаются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей