На Урале наркоман до смерти забил свою сожительницу
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Новоуральске 48-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения убил свою 46-летнюю сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 17 мая 2019 года мужчина в состоянии наркотического опьянения нанес потерпевшей телесные повреждения, от чего она скончалась на месте.
Свою вину обвиняемый не признал, однако следователи доказали его причастность в совершении преступления.
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст.111 УК РФ).
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