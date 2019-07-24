Полиция задержала подозреваемых в убийстве лидера киргизов в Екатеринбурге
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Троих участников убийства главы свердловской областной общественной организации «Кыргызстан — Урал» Камчыбека Каримова задержали правоохранительные органы, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Двоих подозреваемых задержали через несколько дней после убийства. Один из них оказался азербайджанцем и подданным Грузии. Третьего злоумышленника нашли в Челябинске. По некоторым данным, он выполнял роль наводчика и находился на заднем сиденье автомобиля убийц.
Напомним, Каримова убили 2 июля, с собой у него была крупная сумма денег. В момент нападения мужчина стал сопротивляться, после чего его застрелили.
По факту смерти главы киргизов возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц», «Разбой».
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