Полиция задержала подозреваемых в убийстве лидера киргизов в Екатеринбурге

Двоих подозреваемых задержали через несколько дней после убийства. Один из них оказался азербайджанцем и подданным Грузии. Третьего злоумышленника нашли в Челябинске. По некоторым данным, он выполнял роль наводчика и находился на заднем сиденье автомобиля убийц.

Напомним, Каримова убили 2 июля, с собой у него была крупная сумма денег. В момент нападения мужчина стал сопротивляться, после чего его застрелили.