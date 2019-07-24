В Екатеринбурге мужчина через 12 лет сознался в убийстве девушки
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2007 году екатеринбуржец из-за неразделенной любви убил свою знакомую, после чего скрылся в Челябинской области. В 2019 году он обратился в полицию с явкой с повинной, так как не смог вынести психологический груз, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, 9 июня 2007 года мужчина находился в гостях у 20-летней знакомой. К девушке он испытывал сильные чувства, но она не отвечала ему взаимностью, поэтому он убил ее, затем завернул тело в матрас.
После происшествия злоумышленник уехал в Челябинскую область и спустя 12 лет решил признаться в содеянном. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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