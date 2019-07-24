В Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста

Молодой человек попытался повернуть направо из левого ряда, однако задел проезжающую рядом девушку. Оба упали со своих мотоциклов Honda на проезжую часть.

Девушка была в экипировке, поэтому не получила травм. Молодой человек ехал в футболке и джинсах, его госпитализировали в травматологию с рваной раной ноги и ссадинами.