В Екатеринбурге столкнулись два мотоциклиста

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В Екатеринбурге на Московском тракте произошло ДТП с участием двух мотоциклистов, в результате чего один из них пострадал, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Молодой человек попытался повернуть направо из левого ряда, однако задел проезжающую рядом девушку. Оба упали со своих мотоциклов Honda на проезжую часть.
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Девушка была в экипировке, поэтому не получила травм. Молодой человек ехал в футболке и джинсах, его госпитализировали в травматологию с рваной раной ноги и ссадинами.
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