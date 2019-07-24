В Кольцово задержали азербайджанца с 11,6 кг деталей для телефонов
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Житель Азербайджана приехал в Екатеринбург с 358 комплектующими для телефонов, а также с инструментами для сборки и ремонта средств связи. Товар был без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Вес багажа составил 11,6 кг. По словам мужчины, он решил открыть мастерскую по ремонту сотовых телефонов и не знал, что товар нужно задекларировать.
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В отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении, ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.
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