В Нижнем Тагиле мужчина разбился насмерть, упав с крыши
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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Сегодня, 24 июля, ночью мужчина сорвался с крыши дома №5 на улице Кленовой и умер, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина забрался на крышу, чтобы установить роутер, однако сорвался вниз и погиб от полученных травм.
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Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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