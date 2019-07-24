В Нижнем Тагиле на вокзале задержали наркомана

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2 мая в комнате отдыха железнодорожного вокзала задержали жителя Верхнего Тагила с пакетиком наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Внимание полицейских привлек мужчина, который стал без какой-либо причины кричать нецензурные слова, держа в руках пакетик с белым порошком. По видимым признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.
При досмотре полицейские изъяли у задержанного 0,9 грамма сильного наркотика, производного от «N-метилэфедрона».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
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