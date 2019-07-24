В Нижнем Тагиле в общежитии убили мужчину

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23 июля в общежитии на улице Щорса, 21 убили 41-летнего мужчину, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Судя по фото, погибший получил травму головы.
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В правоохранительных органах сообщили, что личность подозреваемого уже установлена. Подробности произошедшего выясняет полиция.
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