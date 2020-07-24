Свердловчанин пытался положить на счет в банке 900 тысяч фальшивых рублей
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Асбесте сотрудниками Росгвардии был задержан житель поселка Рефтинский, который пытался положить 900 тысяч фальшивых рублей на счет в банке, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.
Мужчина пытался открыть вклад. Однако, когда специалист проверял купюры на специальном оборудовании, то оказалось, что банкноты, имеющие номинал пять тысяч рублей имеют признаки подделки.
Работник кредитной организации нажал на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали мужчину, а затем вызвали полицию.
На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Изъятые купюры направлены на исследование.
Напомним, что за первый квартал 2020 года в Свердловской области из оборота было изъято 154 поддельные купюры. Большая часть из них имеют номинал пять тысяч рублей.
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