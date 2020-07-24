Свердловчанин пытался положить на счет в банке 900 тысяч фальшивых рублей

Мужчина пытался открыть вклад. Однако, когда специалист проверял купюры на специальном оборудовании, то оказалось, что банкноты, имеющие номинал пять тысяч рублей имеют признаки подделки.

Работник кредитной организации нажал на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали мужчину, а затем вызвали полицию.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка. Изъятые купюры направлены на исследование.