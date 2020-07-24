Уральский писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию с пневмонией

Крапивин госпитализирован в больницу. По словам родственников писателя, он находится в реанимации, в тяжелом состоянии. В медучреждении Крапивин находится с прошлой среды.

Лариса Крапивина рассказала, что родные каждый день созваниваются с писателем. Врачи борются за его жизнь. Также, по ее словам, у Крапивина обычная пневмония, не коронавирусная. В последние два месяца он чувствовал себя не очень хорошо – много лежал.

Просто все наши больницы сейчас борются с коронавирусом и чтобы обычного человека сейчас госпитализировать, условий не создано вообще. Не знаю, как люди с инсультами и инфарктами в нашем городе сейчас лечатся, пояснила Лариса.