В Нижнем Тагиле пропала девушка-подросток с инвалидностью по слуху
Шестнадцатилетняя девушка-инвалид Кристина Шенькова пропала в Нижнем Тагиле, сообщает поисковой отряд «Лиза-Алерт».
Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», поиски девушки уже организованы.
Накануне мать девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Она сообщила оперативникам, что подросток ушла из дома на прогулку, однако домой к вечеру не вернулась.
Отмечается, что рост ребенка около 175 сантиметров, кудрявые волосы темно-русого цвета, глаза карие, телосложение нормальное.
Одета пропавшая девочка была в белую ветровку, черные штаны и черные кроссовки с розовыми шнурками.
Ранее Кристина Шенькова уже самовольно уходила из дома: последний раз 20 июля.
Просьба ко всем, кто видел эту девушку, знает о ее местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле пропал пятиклассник, нуждающийся в медицинской помощи, однако в тот же день был найден живым.