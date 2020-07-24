В Нижнем Тагиле пропала девушка-подросток с инвалидностью по слуху

Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», поиски девушки уже организованы.

Накануне мать девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Она сообщила оперативникам, что подросток ушла из дома на прогулку, однако домой к вечеру не вернулась.

Отмечается, что рост ребенка около 175 сантиметров, кудрявые волосы темно-русого цвета, глаза карие, телосложение нормальное.

Одета пропавшая девочка была в белую ветровку, черные штаны и черные кроссовки с розовыми шнурками.

Ранее Кристина Шенькова уже самовольно уходила из дома: последний раз 20 июля.

Просьба ко всем, кто видел эту девушку, знает о ее местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02.