В заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара увеличилась еще на пять гектаров

На данный момент она составляет 30 гектаров. В основном огонь распространяется в восточном направлении, продвижение на решающем северном и северо-западном направлениях было остановлено благодаря вертолету МЧС, доставившему восемь тонн воды на верхнюю кромку.

Кроме того, вода раздается при помощи мотопомп и ранцевых опрыскивателей. Силами МЧС также обеспечивается подача воды на нижнюю кромку пожара. На месте происшествия работают 67 человек. Однако не хватает квалифицированных пожарных.