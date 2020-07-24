В заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара увеличилась еще на пять гектаров
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Свердловской области площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» увеличилась еще на пять гектаров, сообщили в пресс-службе заповедника.
На данный момент она составляет 30 гектаров. В основном огонь распространяется в восточном направлении, продвижение на решающем северном и северо-западном направлениях было остановлено благодаря вертолету МЧС, доставившему восемь тонн воды на верхнюю кромку.
Кроме того, вода раздается при помощи мотопомп и ранцевых опрыскивателей. Силами МЧС также обеспечивается подача воды на нижнюю кромку пожара. На месте происшествия работают 67 человек. Однако не хватает квалифицированных пожарных.
Напомним, пожар в «Денежкином камне» начался вечером в пятницу. Вертолет МЧС подключился к тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектаров.
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