Две «Лады» столкнулись на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле

Авария произошла у дома на улице Краснознаменная, 55, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Подробности аварии сообщили TagilCity в отделе пропаганды ГИБДД. Предварительно установлено, что 24 июля 2021 года в 7:55 в ГИБДД Нижнего Тагила поступил вызов из «скорой» помощи о ДТП на улице Краснознаменная, 55 в Нижнем Тагиле, пострадали два водителя.
В ходе разбирательства выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-2110», мужчина 2002 года рождения, двигался по улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле со стороны улицы Кирпичная в сторону улицы Полюсная. У дома по улице Краснознаменная, 55 он допустил выезд на полосу встречного движения, отчего произошло столкновение с автомобилем марки «Лада Ларгус», водитель которого двигался со стороны улицы Полюсная в направлении улицы Кирпичная.
В результате лобового столкновения автомобили получили механические повреждения, у обоих автомобилей разворотило и сильно покорежило передний бампер, водители получили травмы. Так водитель «Лада Ларгус», 1978 года рождения, получил ушиб левой ноги, от госпитализации отказался. Водитель «ВАЗ-2110» был госпитализирован, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, травматический шок, угроза жизни отсутствует.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, ведется административное расследование.
Напомним, пострадавший в ДТП на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Юности тагильчанин обвинил ГИБДД в «покрывании» виновника аварии.