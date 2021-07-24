Две «Лады» столкнулись на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-2110», мужчина 2002 года рождения, двигался по улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле со стороны улицы Кирпичная в сторону улицы Полюсная. У дома по улице Краснознаменная, 55 он допустил выезд на полосу встречного движения, отчего произошло столкновение с автомобилем марки «Лада Ларгус», водитель которого двигался со стороны улицы Полюсная в направлении улицы Кирпичная.