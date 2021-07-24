Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе
Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На Урале на пересечении дорог Екатеринбург — Тюмень и Богданович — Сухой Лог столкнулись Lada Samara и Hyundai Getz. В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира, водитель Lada и 88-летняя пассажирка иномарки.

В Свердловской области 23 июля 2021 года на пересечении дорог Екатеринбург — Тюмень и Богданович — Сухой Лог столкнулись Lada Samara и Hyundai Getz, сообщает Е1. 58-летний водитель автомобиля Hyundai Getz, имея 33-летний стаж вождения автомобилем, двигался по автодороге Екатеринбург — Тюмень в сторону Тюмени. При повороте налево на автодорогу Богданович — Сухой Лог он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-211440 под управлением женщины-водителя, 1962 года рождения.

ДТП на пересечении дорог Екатеринбург — Тюмень и Богданович — Сухой Лог
Фото:отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения. В отечественной легковушке пострадали два несовершеннолетних пассажира, одного из них увезли в Богдановичскую ЦРБ. Водитель Lada и 88-летняя пассажирка иномарки также получили травмы, госпитализация не понадобилась.

Напомним, стали известны подробности о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Лесном Свердловской области, в котором автобус врезался в стоящих на остановке людей, в результате чего погибли семь человек, а еще восемь получили травмы.

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