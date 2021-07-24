Полиция и волонтеры разыскивают в Верхней Пышме пропавшего два дня назад школьника

Полицейские Верхней Пышмы совместно с волонтёрами разыскивают пропавшего 13-летнего подростка. Известно, что 22 июля школьник уехал на автобусе со своим другом в поселок к знакомой, там они поссорились и разошлись. С тех пор местонахождение мальчика неизвестно.

Ребенок состоит на учёте в ПДН за склонность к противоправному поведению. В настоящее время сыщики просматривают видео с камер наблюдения. Об этом пишет Е1, со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых. Рост пропавшего – 150 сантиметром, он среднего телосложения, у него зелено-голубые глаза и светлые короткие волосы. На момент пропажи был одет в черную футболку с изображением красного квадрата, штаны черного цвета Kappa с белыми вставками и кроссовки черного цвета Nike. С собой у него была сумка – борсетка. Если вы видели ребёнка или знаете, где он может находиться, то сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358–71–61 или в дежурную часть ОВД Верхней Пышмы 8 (34368) 5–36–92. Напомним, что уралец Алексей Тихомиров разыскивает дочь Владу, которая в 2019 году ушла в женский монастырь и стала послушницей ныне отлученного от церкви схиигумена Сергия. После этого девушка перестала выходить на связь. Уралец разыскивает пропавшую в монастыре экс-схиигумена Сергия дочь

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