«Склонен к насилию, ведет себя агрессивно»: беглого рецидивиста разыскивают на Урале

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение беглого рецидивиста из Башкирии, который скрывается в Свердловской области. Недавно мужчина пытался изнасиловать ребенка, но его спугнули прохожие.

Известно, что 51-летний Фангат Вакказов несколько раз сидел за избиения, а последняя его жертва скончалась в больнице. С 15 июня 2021 года беглого рецидивиста объявили в розыск. Преступник ведет себя агрессивно и склонен к насилию. Он может скрываться в садах и сельской местности, а также представляться другим человеком. Об этом сообщили в отделе полиции Е1. Телосложение плотное, лицо овальное, волосы седые, темные, брови дугообразные, нос выпуклый, губы тонкие, глаза темные. Рост — 185 сантиметров, на вид 45–50 лет, отметили в ведомстве. Если вы видели этого человека или знаете о его местонахождении, то сообщите об это по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: 8 (343) 358–71–61. Напомним, что рецидивиста из Башкирии разыскивают в Екатеринбурге. Мужчина пытался изнасиловать ребенка, но его спугнули прохожие. В настоящее время Фангат Вакказов находится на свободе и может представлять опасность. Пытался изнасиловать ребенка: опасный рецидивист разыскивается в Екатеринбурге

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