«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в Арамиле

«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в Арамиле
«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в Арамиле
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Арамиле волонтёры спасают собаку, которую живодер переехал на заправке. Очевидцы рассказывают, что мужчина сделал это намеренно.

Зоозащитники отыскали пострадавшего пса и доставили его в екатеринбургскую клинику. Собаку назвали Даймоном.

Ветераны установили, что у животного перелом бедра с трещиной и ссадины на морде из-за того, что автомобиль протащил его по асфальту. Псу необходима срочная операция по установке пластины – без неё он не сможет ходить.

По предварительным подсчётам, процедура будет стоить 15 тысяч рублей. Фонд помощи пытается собрать деньги на спасание Даймона. Пес оказался добрым и очень ласковым. Также волонтёры ищут передержку и новый дом для животного и его подруги со щенками.

Также зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявление. У них имеется видео с камер, на котором видны номер и марка машины.

Напомним, что водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. Зоозащитники намерены обратиться с заявлением в полицию.

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