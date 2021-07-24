«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в Арамиле

Зоозащитники отыскали пострадавшего пса и доставили его в екатеринбургскую клинику. Собаку назвали Даймоном.
Ветераны установили, что у животного перелом бедра с трещиной и ссадины на морде из-за того, что автомобиль протащил его по асфальту. Псу необходима срочная операция по установке пластины – без неё он не сможет ходить.
По предварительным подсчётам, процедура будет стоить 15 тысяч рублей. Фонд помощи пытается собрать деньги на спасание Даймона. Пес оказался добрым и очень ласковым. Также волонтёры ищут передержку и новый дом для животного и его подруги со щенками.
Также зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявление. У них имеется видео с камер, на котором видны номер и марка машины.
Напомним, что водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. Зоозащитники намерены обратиться с заявлением в полицию.