Сотрудники полиции спасли в парке «Народный» тонущую пенсионерку в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции спасли в парке «Народный» тонущую пенсионерку в Нижнем Тагиле
Сотрудники полиции спасли в парке «Народный» тонущую пенсионерку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В минувшую среду, 21 июля, сотрудники полиции бросились на помощь пожилой женщине, которая начала тонуть. Инцидент произошел в районе 19.30 часов в районе парка «Народный» в реке Тагил.

Известно, что экипаж патрульно - постовой службы нес службу в Ленинском районе, когда по рации поступило сообщение о тонущей пенсионерке. Незамедлительно она бросились на помощь. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подбежав к воде, полицейские увидели женщину, которая из последних сил пыталась удержаться за конструкции, установленные для занятий на байдарках.

Старший сержант Сергей Копытов и сержант Никита Боша поплыли к женщине и помогли пенсионерке добраться до берега.

Пострадавшей оказалась 67-летняя женщина, живущая недалеко от места ЧП. Пенсионерка сообщила, что приходит часто сюда, чтобы искупаться после жаркого дня. Также она рассказала, что всегда переплывает на другой берег и возвращается обратно, однако в этот раз течение оказалось очень сильным, и она не смогла с ним справиться, и её стало относить в сторону.

Правоохранители предложили пенсионерке вызвать скорую помощь, но она отказалась, сказав, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ей не нужна. Поблагодарив своих спасителей, она самостоятельно отправилась домой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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