Труп неизвестного мужчины обнаружен в дендропарке на Первомайской в Екатеринбурге

Личность мужчины, тело которого обнаружили прохожие в парке на улице Первомайская в Екатеринбурге, устанавливают сыщики. По предварительной версии, мужчина мог скончаться от заболевания.

Тело мужчины было обнаружено в дендропарке на улице Первомайская в Екатеринбурге утром 24 июля. По данному факту следственным отделом по Кировскому району СКР проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По одной из версий, у мужчины могли быть проблемы с сердцем, возможно, оторвался тромб. Личность умершего сейчас устанавливают сыщики уголовного розыска. Как отметили в полиции, мужчина, вероятно, судим, так как на теле у него много характерных татуировок. Мужчина худощавый, волосы короткие, темные, на нем синие джинсы, футболка и черные кроссовки «адидас», рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, смерть не криминальная, телесных повреждений на теле не обнаружено. Напомним, тело пожилой женщины и ее мужа-инвалида найдено в квартире на Вторчермете в Екатеринбурге. Соседи уверяют, что слышали, как мужчина стучал в стены и звал на помощь. Стучал в стены: мужчина-инвалид и тело женщины обнаружены в квартире в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter