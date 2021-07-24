Туристический автобус с 22 пассажирами разбился на Кубани

Трагедия произошла недалеко от посёлка Мезмай в Апшеронском районе сегодня днём.
По предварительным данным у автобуса отказали тормоза, однако точной информации о причине дорожного происшествия пока нет.
Установлено, что водитель автобуса является частным перевозчиком. Его наняли для рабочих, которые ехали в туристическую поездку. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время по факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку
Напомним, что Грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись сегодня днём на трассе между Серовом и Ивделем. Авария произошла во время обгона.