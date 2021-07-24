Туристический автобус с 22 пассажирами разбился на Кубани

Туристический автобус с 22 пассажирами разбился на Кубани
Туристический автобус с 22 пассажирами разбился на Кубани
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
На Кубани туристический автобус, марки Hyundai, с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб один человек, 21 – госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Мезмай в Апшеронском районе сегодня днём.

По предварительным данным у автобуса отказали тормоза, однако точной информации о причине дорожного происшествия пока нет.

Установлено, что водитель автобуса является частным перевозчиком. Его наняли для рабочих, которые ехали в туристическую поездку. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку

Напомним, что Грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись сегодня днём на трассе между Серовом и Ивделем. Авария произошла во время обгона.

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