Туристический автобус с 22 пассажирами разбился на Кубани

На Кубани туристический автобус, марки Hyundai, с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб один человек, 21 – госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Трагедия произошла недалеко от посёлка Мезмай в Апшеронском районе сегодня днём. По предварительным данным у автобуса отказали тормоза, однако точной информации о причине дорожного происшествия пока нет. Установлено, что водитель автобуса является частным перевозчиком. Его наняли для рабочих, которые ехали в туристическую поездку. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В настоящее время по факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку Напомним, что Грузовик «Урал» и автобус с 15 пассажирами столкнулись сегодня днём на трассе между Серовом и Ивделем. Авария произошла во время обгона. Грузовик и автобус с 15 пассажирами столкнулись под Серовом

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