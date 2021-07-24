В лесу нашли пропавшего два дня назад подростка из Верхней Пышмы

Полицейские и волонтёры нашли в лесу пропавшего 13-летнего подростка из Верхней Пышмы. Мальчик заблудился в лесном массиве и не мог два дня найти дорогу домой.

В настоящее время пропавшего везут в дежурную часть полиции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых Е1. Напомним, что школьник пропал 22 июля после ссоры с другом, с которым он уехал на автобусе в соседний поселок. Полиция и волонтеры разыскивают в Верхней Пышме пропавшего два дня назад школьника

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