В лесу нашли пропавшего два дня назад подростка из Верхней Пышмы

В лесу нашли пропавшего два дня назад подростка из Верхней Пышмы
В лесу нашли пропавшего два дня назад подростка из Верхней Пышмы
Сегодня, 22:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Полицейские и волонтёры нашли в лесу пропавшего 13-летнего подростка из Верхней Пышмы. Мальчик заблудился в лесном массиве и не мог два дня найти дорогу домой.

В настоящее время пропавшего везут в дежурную часть полиции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых Е1.

Напомним, что школьник пропал 22 июля после ссоры с другом, с которым он уехал на автобусе в соседний поселок.

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