Женщина из-за пуш-уведомлений банка потеряла 200 тысяч рублей в Екатеринбурге

Из-за пуш-уведомлений жительница Екатеринбурга лишилась 200 тысяч рублей. После того, как женщина получила СМС о снятии денег, она в течении трех минут позвонила в банк, но средства уже ушли, вернуть их не смогли.

Екатеринбурженка Ольга судится с банком ВТБ после того, как мошенники украли у нее 200 тысяч рублей, сообщает Е1. В октябре 2020 года женщина получила две СМС о том, что у нее сняли по сто тысяч рублей через мобильное приложение. Она этих операций не совершала, оказалось ее приложение было привязано на новый телефон, а к какому устройству был привязан он, неизвестно. Для того чтобы списать денежные средства с личного банковского счета, человек должен получить пуш-уведомление с персональным кодом. Екатеринбурженка уверена, что ничего не получала, а деньги списали. Ольга считает, что банк отправил пуш-уведомление на телефон мошенников, после чего они смогли украсть деньги. Она подала в суд на ВТБ и требует вернуть деньги. В банке уверяют, что екатеринбурженка получила сообщения и сама позволила аферистам украсть ее аккаунт. В суде они предоставили документ о том, что уведомление действительно было отправлено, но кому конкретно — неизвестно. Вопрос сейчас заключается в том, было ли уведомление, куда было отправлено и как доказать, что человек его не получал,прокомментировал инцидент представитель общественной организации по защите прав потребителей «Блок-пост» Дамир Садритдинов. Напомним, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга будет рассматриваться дело одного из участников группы телефонных мошенников, которые похитили у граждан почти полмиллиона рублей. Одного из участников группы телефонных мошенников будут судить в Екатеринбурге

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