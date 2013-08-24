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Авария в центре Нижнего Тагила: лобовое столкновение, есть пострадавшие (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария в центре Нижнего Тагила: лобовое столкновение, есть пострадавшие (ФОТО)

24 августа 2013, 07:15Происшествия
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