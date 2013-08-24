Авария в центре Нижнего Тагила: лобовое столкновение, есть пострадавшие (ФОТО)
24 августа 2013, 07:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне поздним вечером в центре Нижнего Тагила произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Авария зафиксирована в районе Центра занятости населения на улице Газетная, 45а. По сообщению очевидцев, в происшествии есть пострадавшие, на место подъезжали машины скорой помощи.
На данный момент можно утверждать, что в аварии нет погибших, однако подробная информация появится позже. Станет известно, кто виновник ДТП, какими травмами отделались водители и пассажиры.
Стоит отметить, это не единственная авария за минувший вечер: тагильчане утверждают, что видели подобные происшествия сразу в нескольких частях города приблизительно в одно и то же время.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото Макса Брызгалова, паблик Типичный Тагильчанин.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей