Авария в центре Нижнего Тагила: лобовое столкновение, есть пострадавшие (ФОТО)

Авария зафиксирована в районе Центра занятости населения на улице Газетная, 45а. По сообщению очевидцев, в происшествии есть пострадавшие, на место подъезжали машины скорой помощи.

На данный момент можно утверждать, что в аварии нет погибших, однако подробная информация появится позже. Станет известно, кто виновник ДТП, какими травмами отделались водители и пассажиры.

Стоит отметить, это не единственная авария за минувший вечер: тагильчане утверждают, что видели подобные происшествия сразу в нескольких частях города приблизительно в одно и то же время.

Фото Макса Брызгалова, паблик Типичный Тагильчанин.