3-летний ребенок пострадал под Ирбитом в ДТП с трактором

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22 августа 2018 года произошло дорожно-транспортное происшествие на 85-м километре трассы Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда.
Источник: «УралИнформБюро»
Участниками аварии стали ВАЗ-2107 и трактор. Столкновение произошло по вине водителя ВАЗ-2107, когда он выполнял обгон автомобилей, двигающихся в попутном направлении. Трактор в это время поворачивал налево.
В результате аварии пострадала 50-летняя женщина, у нее диагностировали ушиб грудной клетки. А также трехлетняя девочка, она получила перелом плеча.
Ребёнок ехал на бустере посередине заднего сидения, пристёгнутый двухточечным ремнем безопасности, что является нарушением ПДД.
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Водитель легкового автомобиля получил штраф в размере 3 000 рублей за нарушение правил перевозки детей.
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