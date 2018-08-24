30 человек эвакуированы сотрудниками ДПС из горящего дома в Ирбите
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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В ночь с 23 на 24 августа в Ирбите загорелся жилой дом. Людей эвакуировали проезжавшие мимо дома сотрудники ДПС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники ДПС лейтенант Василий Мошкин и капитан Михаил Лисицин, находясь на патрулировании, заметили возгорание в одном из жилых домов Ирбита.
Полицейские сообщили в дежурную часть, зашли в здание и начали будить жильцов. Всего эвакуировано 30 человек включая детей, сообщает ТАСС.
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