57-летний мужчина разыскивается в Екатеринбурге

По информации родственников и знакомых, мужчина мог пропасть по дороге на работу в Железнодорожном районе либо в районе ВИЗ, где работал.

Рост пропавшего Владимира Александровича составляет 180 см, телосложение худощавое, волосы светло-русого цвета, на голове залысина, цвет глаз – голубой. На руках имеются татуировки: перстень на пальце на одной из рук и число «196» на другой. Был одет в куртку болотного цвета, серую футболку с черными полосками, синие джинсы, коричневые туфли.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»