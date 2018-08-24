57-летний мужчина разыскивается в Екатеринбурге

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11 августа 2018 года в городе Екатеринбург, предположительно в Железнодорожном районе или в районе ВИЗ, пропал 57-летний Баталов Владимир Александрович.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации родственников и знакомых, мужчина мог пропасть по дороге на работу в Железнодорожном районе либо в районе ВИЗ, где работал.
Рост пропавшего Владимира Александровича составляет 180 см, телосложение худощавое, волосы светло-русого цвета, на голове залысина, цвет глаз – голубой. На руках имеются татуировки: перстень на пальце на одной из рук и число «196» на другой. Был одет в куртку болотного цвета, серую футболку с черными полосками, синие джинсы, коричневые туфли.
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Паблик «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что любую информацию о местонахождении Баталова Владимира Александровича, можно сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска: 8-908-917-02-99.
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