76-летняя женщина пропала под Нижним Тагилом

В лес никогда не ходила и не собиралась. Ушла, дверь оставила открытой. Никому ничего не сказала, сообщил TagilCity.ru координатор поисков Сергей.

Сбор добровольцев на поиск пропавшей Логиновой Нины Алексеевны 1941 года рождения будет организован 24 августа 2018 года в 12.00.

Фото: Поисковый отряд «Скорпион»