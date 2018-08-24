76-летняя женщина пропала под Нижним Тагилом

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22 августа 2018 года под Нижним Тагилом на 337 километре возле сада №13 пропала пожилая женщина.
Сюжеты: Пригород, Нижний ТагилИсточник: Поисковый отряд «Скорпион»
В лес никогда не ходила и не собиралась. Ушла, дверь оставила открытой. Никому ничего не сказала, сообщил TagilCity.ru координатор поисков Сергей.
Сбор добровольцев на поиск пропавшей Логиновой Нины Алексеевны 1941 года рождения будет организован 24 августа 2018 года в 12.00.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
На территории сада имеются поворотные камеры, снимки с которых будут изъяты и просмотрены.
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