8 лет колонии: житель Серова похитил жену, угнал автомобиль и сбил насмерть пешехода

В ходе рассмотрения дела установлено, что 21 августа 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый во время ссоры избил бывшую супругу. После чего насильно увез женщину в автомобиле ее матери, хотя не имел водительских прав.

Двигаясь с превышением допустимой скорости, мужчина не справился с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на прилегающую к проезжей части территорию. Под колеса машины попала женщина 1959 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.