8 лет колонии: житель Серова похитил жену, угнал автомобиль и сбил насмерть пешехода
Серовский районный суд вынес приговор местному жителю, который похитил жену, угнал ее автомобиль и сбил насмерть пешехода.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 21 августа 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый во время ссоры избил бывшую супругу. После чего насильно увез женщину в автомобиле ее матери, хотя не имел водительских прав.
Двигаясь с превышением допустимой скорости, мужчина не справился с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на прилегающую к проезжей части территорию. Под колеса машины попала женщина 1959 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск сына погибшей о возмещении морального вреда в размере 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.