Автобус сгорел на территории предприятия ПОПАТ в Нижнем Тагиле

24 августа около 10:40 загорелся автобус недалеко от ТЦ «Восточный» на территории автотранспортного предприятия ПОПАТ. В 10:50 на место происшествия выехали две пожарные машины.

У ТЦ «Восточный» справа за забором горит автобус, сообщил очевидец в редакцию TagilCity.ru.

Очевидцы сообщили, что за забором, где произошло возгорание, находится кладбище старых автобусов. Во время разборки старых автомобилей что-то загорелось. По предварительной информации, жертв нет.