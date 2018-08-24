Автобус сгорел на территории предприятия ПОПАТ в Нижнем Тагиле

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24 августа в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе возле ТЦ «Восточный» сгорел автобус.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 августа около 10:40 загорелся автобус недалеко от ТЦ «Восточный» на территории автотранспортного предприятия ПОПАТ. В 10:50 на место происшествия выехали две пожарные машины.
У ТЦ «Восточный» справа за забором горит автобус, сообщил очевидец в редакцию TagilCity.ru.
Очевидцы сообщили, что за забором, где произошло возгорание, находится кладбище старых автобусов. Во время разборки старых автомобилей что-то загорелось. По предварительной информации, жертв нет.
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В процессе разборки автобусы обжигают и пилят. Что-то может загореться. Это обычное дело, рассказал редакции TagilCity.ru бывший сотрудник компании ПОПАТ.
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