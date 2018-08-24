Двое мужчин и ребенок пропали в Свердловской области

29-летний молодой человек пропал 13 августа 2018 в столице Урала. Как рассказала TagilCity.ru волонтер поискового отряда «Прорыв», он ушел из общежития в неизвестном направлении, и по настоящее время его место нахождения неизвестно.

На данный момент мы взаимодействуем с полицией. Расклеиваем ориентировки по районам, привлекаем волонтеров. Также стараемся максимально распространить информацию по сетевым ресурсам, рассказала Наталья.

У пропавшего есть особая примета - шрам круглой формы на спине около правого плеча. Рост мужчины составляет 185 см, телосложение плотное, волосы черного цвета, подстрижены коротко, глаза голубого цвета.

18 августа также в Екатеринбурге пропал 35-летний Павел Николаевич Лыков.

Рост пропавшего мужчины составляет 180 см. Волосы русого цвета, глаза карие. Мужчина среднего телосложения. С собой у него была барсетка с документами. На мизинце есть татуировка.

12-летний Михаил Пасынков пропал 21 августа в посёлке Кузино под Первоуральском.

Рост ребенка 132 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, подстрижены ежиком, глаза зеленого цвета.

Мальчик был одет в черную ветровку с ярко-салатовым подкладом, коричневый свитер с воротником, темно-серые джинсы. На голове - серая кепка с красной надписью. На ногах у ребенка были чёрные кроссовки с ярко-зелеными вставками «NIKE».

У ребенка есть особые приметы: на левом ухе папиллома телесного цвета, на запястье правой руки шишка красно-синего цвета.