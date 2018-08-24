Поджог: два автомобиля сгорели в поселке под Нижним Тагилом

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22 августа в поселке Первомайский Горноуральского городского округа произошел пожар.
Сюжеты: Пригород
Сообщение о возгорании поступило в 23.38. Два автомобиля – «Нива» и «ГАЗель-3302» загорелись около частного дома на улице Ленина.
Пожар общей площадью 12 кв. м. удалось потушить в течение шести минут.
В тушении пожара были задействованы две единицы специальной техники и 10 человек личного состава.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
По факту возгорания ведется доследственная проверка.
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