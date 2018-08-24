Талая вода стала причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что косвенные признаки указывают на возникновение аварийной ситуации в электропроводке здания.

Причиной замыкания стала талая вода, которая протекала с крыши четвертого этажа.

В светодиодной лампе произошло замыкание, а автомат, который должен был отключить электроприбор, не сработал.