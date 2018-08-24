Талая вода стала причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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По результатам экспертизы электрооборудования, причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стала талая вода, которая попала в светодиодный светильник.
Источник: «Коммерсантъ»
Результаты экспертизы определили причину возникновения пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Газета «Коммерсантъ» сообщает, что косвенные признаки указывают на возникновение аварийной ситуации в электропроводке здания.
Причиной замыкания стала талая вода, которая протекала с крыши четвертого этажа.
В светодиодной лампе произошло замыкание, а автомат, который должен был отключить электроприбор, не сработал.
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