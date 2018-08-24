Взлом отверткой: два домушника ограбили 68 квартир на территории Свердловской области
В Екатеринбурге осуждены два домушника за совершение 68 краж. В общей сложности суд приговорил их к 21 году колонии.
Екатеринбуржцы по кличкам Жора и Банан совершили 68 квартирных краж в период с 2014 по 2015 год на территории региона. Ущерб, нанесенный ворами, оценивается в 7 млн рублей.
Домушники взламывали пластиковые окна отвёрткой и затем проникали в квартиры. Жилища для совершения своих преступлений они выбирали на первых этажах. В момент совершения краж один мужчина стоял снаружи, второй – находился в квартире.
Злоумышленники действовали в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на месте преступления. Награбленное они хранили в квартире, где проживал один из преступников, и сбывали через ломбарды.
По сообщению В.Н. Горелых, сотрудники полиции на протяжении длительного времени выслеживали домушников.
Суд приговорил одного из воров к 9 годам колонии общего режима, второй получил 12 лет колонии строгого режима.