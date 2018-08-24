Взлом отверткой: два домушника ограбили 68 квартир на территории Свердловской области

Екатеринбуржцы по кличкам Жора и Банан совершили 68 квартирных краж в период с 2014 по 2015 год на территории региона. Ущерб, нанесенный ворами, оценивается в 7 млн рублей.

Домушники взламывали пластиковые окна отвёрткой и затем проникали в квартиры. Жилища для совершения своих преступлений они выбирали на первых этажах. В момент совершения краж один мужчина стоял снаружи, второй – находился в квартире.

Злоумышленники действовали в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на месте преступления. Награбленное они хранили в квартире, где проживал один из преступников, и сбывали через ломбарды.

По сообщению В.Н. Горелых, сотрудники полиции на протяжении длительного времени выслеживали домушников.