Залез на сосну и кричал SOS: грибник заблудился в Артинском районе

23 августа около 16:20 в Артинском районе в дежурную часть поступила информация от женщины, о том, что ее сын 1996 года рождения заблудился в лесу, собирая грибы. У молодого человека с собой был телефон, он позвонил матери и рассказал, что не может передвигаться.