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Залез на сосну и кричал SOS: грибник заблудился в Артинском районе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Madu dorsata kalimantan

Залез на сосну и кричал SOS: грибник заблудился в Артинском районе

Сегодня, 14:15Происшествия
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