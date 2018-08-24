Залез на сосну и кричал SOS: грибник заблудился в Артинском районе

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23 августа в Артинском районе заблудившийся грибник повредил спину при падении с сосны. Молодой человек взобрался на дерево, чтобы позвать на помощь.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 августа около 16:20 в Артинском районе в дежурную часть поступила информация от женщины, о том, что ее сын 1996 года рождения заблудился в лесу, собирая грибы. У молодого человека с собой был телефон, он позвонил матери и рассказал, что не может передвигаться.
Оказалось, что парень залез на сосну, чтобы крикнуть SOS, но макушка дерева преломилась, и молодой человек сорвался вниз. В результате падения он повредил спину.
На помощь грибнику отправились 15 сотрудников территориального ОВД.
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По информации от полковника Валерия Горелых, поиски длились три часа. Обнаружив пострадавшего, сотрудники отдела оказали ему первую медицинскую помощь. Была вызвана неотложка. Грибник госпитализирован и проходит курс лечения.
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