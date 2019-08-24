Под Режом фура перевернулась на затяжном повороте
Сегодня, 09:34ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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Под Режом произошло ДТП, в котором погиб водитель фуры МАН, сообщает Е1.
Большегруз опрокинулся на повороте и упал в кювет, 62-летний водитель скончался на месте.
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ГИБДД по Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП. Также в ГИБДД напоминают, что зачастую причиной серьёзных ДТП является утомлённое состояние водителей. Если вы почувствовали усталость за рулем, нужно остановиться.
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