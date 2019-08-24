Под Режом фура перевернулась на затяжном повороте

Большегруз опрокинулся на повороте и упал в кювет, 62-летний водитель скончался на месте.

ГИБДД по Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП. Также в ГИБДД напоминают, что зачастую причиной серьёзных ДТП является утомлённое состояние водителей. Если вы почувствовали усталость за рулем, нужно остановиться.