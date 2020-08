В ночь на 24 августа на трассе Пермь-Екатеринбург водитель допустил столкновение с лосем, переходившим дорогу, сообщает Е1.

По словам пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, около часа ночи водитель автомобиля Volkswagen, несмотря на размещенные на дороге предупреждающие знаки о переходящих диких животных, наехал на перебегающего дорогу лося в районе санатория «Зеленый мыс». Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома, а водитель и животное погибли. Напомним, что в Свердловской области участились случаи ДТП с участием диких животных. За их гибель водителям грозит крупный штраф. В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека и погиб лось

