36-летнего жителя Нижнего Тагила подозревают в убийстве ребёнка за то, что он отказался есть из бутылочки, сообщает «Комсомольская правда».

По словам источника в полиции, уже идут разбирательства этого преступления. Накануне вечером подозреваемый кормил сына, который находился в детском кресле, из бутылочки. Ребёнок отбросил ее в сторону, отец пришел в ярость и ударил его по голове несколько раз. При этом, сын упал на пол и вскоре умер. В Следственном комитете обещали прокомментировать ситуацию позднее.

